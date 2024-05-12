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Контракт Нгамале с «Динамо» продлен автоматически на год. Вингер сыграл требуемое количество матчей

Как сообщает «Спорт-Экспресс», по итогам матча Мир РПЛ с «Балтикой» (3:2), в котором вингер забил победный гол и сделал результативный пас, соглашение 29-летнего игрока сборной Камеруна с бело-голубыми автоматически продлилось еще на один сезон – Нгамале набрал требуемое для этого количество проведенных на поле минут.

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