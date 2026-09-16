ВСУ ударили артиллерией по Энергодару, пострадала женщина

Украинская армия нанесла артиллерийский удар по Энергодару, пострадала женщина. Об этом 16 сентября сообщил глава города Максим Пухов.
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