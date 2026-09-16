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ИА Регнум

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ВСУ ударили артиллерией по Энергодару, пострадала женщина

ВСУ ударили артиллерией по Энергодару, пострадала женщина

Украинская армия нанесла артиллерийский удар по Энергодару, пострадала женщина. Об этом 16 сентября сообщил глава города Максим Пухов.

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