«Турки атаковали вертолёт ВКС России?» — военный рассказал, что было на самом деле

Многие СМИ облетела громкая новость о том, что в Сирии был атакован российский военный вертолёт. Далее «показания» источников разнятся: одни сообщают, что винтокрылая машина была сбита, а другие пишут о том, что смогла уклониться от зенитных ракет.
Многие СМИ облетела громкая новость о том, что в Сирии был атакован российский военный вертолёт. Далее «показания» источников разнятся: одни сообщают, что винтокрылая машина была сбита, а другие пишут о том, что смогла уклониться от зенитных ракет.
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