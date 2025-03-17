Зачем Тайваню «неофициальные» отношения с Японией? На Тайване надеются на установление более крепких связей с японскими властями.
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Зачем Тайваню «неофициальные» отношения с Японией? На Тайване надеются на установление более крепких связей с японскими властями.
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