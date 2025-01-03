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Глава МИД Фидан: Турция рассчитывает на немедленное прекращение огня на Украине

Глава МИД Фидан: Турция рассчитывает на немедленное прекращение огня на Украине

Турция рассчитывает на немедленное прекращение вооруженного конфликта на Украине. Об этом заявил турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан на пресс-конференции с бельгийским коллегой Бернаром Квентином в Анкаре, передает РИА Новости.

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