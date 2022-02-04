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Посол Хохоликов: Россия не политизирует сотрудничество со странами Центральной Америкой

Посол Хохоликов: Россия не политизирует сотрудничество со странами Центральной Америкой

МЕХИКО, 4 фев - РИА Новости. Смена политических курсов в странах Центральной Америки не должна препятствовать сотрудничеству с ними - российский подход основан на принципах уважения, невмешательства и взаимной выгоды, рассказал РИА Новости посол России в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре Александр Хохоликов.

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