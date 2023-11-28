Зеленский признан «мечтателем года» по версии газеты Politico (ФОТО)

Издание Politico назвало президента Украины Владимира Зеленского «Мечтателем года». Как пишет газета, такие руководители как Зеленский «меняют ход истории не силой своей армии или силой своей экономики, а силой своего слова».
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