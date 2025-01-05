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Новое исследование выявило влияние микробиома на развитие клеток, производящих инсулин, и риск диабета

Ученые из Университета здравоохранения штата Юта провели исследование, которое показало, что микробиом в раннем возрасте влияет на развитие клеток, производящих инсулин, что может привести к долгосрочным изменениям в метаболизме и риску диабета.

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