Музей «Малые Корелы» приглашает северян отпраздновать Рождество

Праздничная программа в музее-заповеднике стартует в 12:00 часов.В светлый праздничный для всех православных день в Каргопольско-Онежском секторе прозвучат песнопения во славу Спасителя и колокольные звоны.
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