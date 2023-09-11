Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Крикунов о лидерстве «Куньлуня»: «Игнатьев только начал работать главным. Ему хочется доказать, что выбор руководства клуба был правильным»

– Игра какой команды удивила вас больше всего на старте нового сезона? – Самое неожиданное для меня – это то, что «Куньлунь» забрался на первое место.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх