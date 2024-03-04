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Вести Севастополь

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Часть Севастополя останется без света в понедельник

4 марта специалисты планируют проведение неотложных работ. Электроснабжение будет приостановлено.По информации пресс-службы «Севастопольэнерго», отключения пройдут по адресам: до 17:00 (на 1-1,5 часа) переулок Терракотовый, 1-6, 4а, 6а; переулок Дачный, 2, 2а; улица Бориса Шейнина, участок 48, 83а, 85-89; улица Владимира Шевалёва, 44-48; улица Земляничная, 1-7; улица Прохладная, 1-5, 1б; улица Наклонная, 1-3.

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