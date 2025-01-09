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Петербургский дневник

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Командир «Боксер»: многоэтажки Курахово зачищались малыми штурмовыми группами

Командир «Боксер»: многоэтажки Курахово зачищались малыми штурмовыми группами

Подобная тактика — ноу-хау этого конфликта Военнослужащие российской армии освобождали многоэтажки в Курахово малыми штурмовыми группами по пять человек, рассказал РИА Новости командир штурмовой группы 110-й мотострелковой бригады 51-й армии «Южной» группировки войск с позывным «Боксер».

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