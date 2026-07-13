CNN: Трамп поддержит принятие пакета санкций против РФ, продвигаемого Грэмом

Президент США Дональд Трамп поддержит принятие законопроекта об антироссийских санкциях, который ранее продвигал сенатор-республиканец Линдси Грэм (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов).
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