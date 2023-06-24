Спасатели МЧС России завершили работы по разминированию затопленной в Балтийском море баржи

В Балтийском море завершили очередной этап работы по разминированию затонувшей баржи. Разминированием четвёртый год подряд занимается сводный отряд, в состав которого входят сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС России по Калининградской области, Центра ГИМС, а также Невского спасательного центра и Центра спасательных операций особого риска «Лидер».