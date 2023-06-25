«Новый удар по Урганту»: Испуганный «патриот» утрачивает шансы вернуться на телеэкраны

Авторы издания «Царьград» рассказали, почему испуганный «патриот» актер и телеведущий Иван Ургант утрачивает шансы вернуться на российские телеэкраны.
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