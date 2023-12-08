Катастрофа русской школы. ГОВОРИТЬ ОБ ЭТОМ ПОЗДНО, ПОРА КРИЧАТЬ

ВП

Виктор Попов

Уважаемые! Когда Министром Образования буде НЕ "Пацан!", а Обрамлённый Сединой и ПРОРАБОТАВШИЙ Учителем НЕ менее Трети Века, Который ЗНАЕТ Всю "Подноготную!" "Школьной Жизни!", только Тогда Может НАЛАДИТЬСЯ Система Образования!!! (Если, конечно, Это НЕ Будет ПРОТИВОРЕЧИТЬ(!) Интересам Власти!)