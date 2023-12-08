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Катастрофа русской школы. ГОВОРИТЬ ОБ ЭТОМ ПОЗДНО, ПОРА КРИЧАТЬ

Катастрофа русской школы. ГОВОРИТЬ ОБ ЭТОМ ПОЗДНО, ПОРА КРИЧАТЬ

Новая проблема наших городов – наплыв огромного числа детей мигрантов, который школа просто не успевает переварить.

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Комментарии
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ВП
Виктор Попов
Уважаемые! Когда Министром Образования буде НЕ &quot;Пацан!&quot;, а Обрамлённый Сединой и ПРОРАБОТАВШИЙ Учителем НЕ менее Трети Века, Который ЗНАЕТ Всю &quot;Подноготную!&quot; &quot;Школьной Жизни!&quot;, только Тогда Может НАЛАДИТЬСЯ Система Образования!!!  (Если, конечно, Это НЕ Будет ПРОТИВОРЕЧИТЬ(!) Интересам Власти!)
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11 час.
ДШ
Дмитрий Шершов
раззвалили всё что  можно и нельзя при единадушном одобрении госдумы. довыбирались
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2 час.

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