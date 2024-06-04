Россия, Иран и Китай поддержали восстановление ядерной сделки

Москва, Пекин и Тегеран поддерживают ядерную сделку и убеждены, что ее положения по-прежнему остаются в силе, говорится в совместном заявлении России, Ирана и Китая в рамках повестки шестого заседания Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).