Россия, Иран и Китай поддержали восстановление ядерной сделки

Москва, Пекин и Тегеран поддерживают ядерную сделку и убеждены, что ее положения по-прежнему остаются в силе, говорится в совместном заявлении России, Ирана и Китая в рамках повестки шестого заседания Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
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