Женщина оказалась в больнице, чуть не умерев от радости на свадьбе дочери

Женщина чуть не умерла от радости из-за свадьбы дочери. Врачи сначала заподозрили у нее инфаркт, однако причиной ухудшения самочувствия оказались слишком сильные положительные эмоции, пишет Oxford Medical Case Reports.
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