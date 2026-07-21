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Газета.ру

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Женщина оказалась в больнице, чуть не умерев от радости на свадьбе дочери

Женщина оказалась в больнице, чуть не умерев от радости на свадьбе дочери

Женщина чуть не умерла от радости из-за свадьбы дочери. Врачи сначала заподозрили у нее инфаркт, однако причиной ухудшения самочувствия оказались слишком сильные положительные эмоции, пишет Oxford Medical Case Reports.

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