Политолог Сергей Марков: Экономика России обогнала Японию по росту

Политолог Сергей Марков сообщил в своём Telegram-канале, что российская экономика, если сравнивать её по паритету покупательной способности, смогла опередить Японию и сейчас занимает четвёртое место в мире.
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