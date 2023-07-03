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Специалисты Минприроды нашли следы нефтепродуктов в озере в Новосибирске

Специалисты Минприроды нашли следы нефтепродуктов в озере в Новосибирске

Откуда именно взялось загрязнение, пока загадка – в трубе веществ не нашли.Министр природных ресурсов Новосибирской области Евгений Шестернин рассказал о результатах анализов проб воды, взятых из озера в Дзержинском районе областного центра.

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