Специалисты Минприроды нашли следы нефтепродуктов в озере в Новосибирске

Откуда именно взялось загрязнение, пока загадка – в трубе веществ не нашли.Министр природных ресурсов Новосибирской области Евгений Шестернин рассказал о результатах анализов проб воды, взятых из озера в Дзержинском районе областного центра.
Откуда именно взялось загрязнение, пока загадка – в трубе веществ не нашли.Министр природных ресурсов Новосибирской области Евгений Шестернин рассказал о результатах анализов проб воды, взятых из озера в Дзержинском районе областного центра.
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