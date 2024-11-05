Министр здравоохранения Мурашко расскажет сенаторам о нацпроектах

В среду, 6 ноября, в Совете Федерации пройдет «Правительственный час», в рамках которого министр здравоохранения Михаил Мурашко расскажет об итогах нацпроекта «Здравоохранение» и планах формирования нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
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