Министр здравоохранения Мурашко расскажет сенаторам о нацпроектах

В среду, 6 ноября, в Совете Федерации пройдет «Правительственный час», в рамках которого министр здравоохранения Михаил Мурашко расскажет об итогах нацпроекта «Здравоохранение» и планах формирования нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».