Как жителю села добиться ремонта Дома культуры

Выступая с Посланием Федеральному Собранию, Президент Владимир Путин поручил Правительству выделить дополнительно не менее 24 миллиардов рублей из бюджета на строительство, реконструкцию и капремонт сельских домов культуры и модернизацию библиотек.
Выступая с Посланием Федеральному Собранию, Президент Владимир Путин поручил Правительству выделить дополнительно не менее 24 миллиардов рублей из бюджета на строительство, реконструкцию и капремонт сельских домов культуры и модернизацию библиотек.
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