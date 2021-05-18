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Как жителю села добиться ремонта Дома культуры

Как жителю села добиться ремонта Дома культуры

Выступая с Посланием Федеральному Собранию, Президент Владимир Путин поручил Правительству выделить дополнительно не менее 24 миллиардов рублей из бюджета на строительство, реконструкцию и капремонт сельских домов культуры и модернизацию библиотек.

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