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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лодыгин о вызове в сборную: «На критику больше не реагирую. В порядке я или нет, покажут игры. Надеюсь задержаться тут подольше»

— После вашего вызова у многих болельщиков и журналистов появился вопрос — зачем, если вам почти 34 года.

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