Неудобные вопросы: в администрациях Петербурга прошли обыски из-за сосулек

Очень волнительный день сегодня выдался и для петербуржских чиновников. Ведь с самого утра следователи начали проводить обыски в пяти районных администрациях по делу о горожанах, пострадавших из-за падения сосулек.
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