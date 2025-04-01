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Царьград

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Forbes: "Пятая россиянка попала в мировой рейтинг долларовых миллиардеров"

Forbes: "Пятая россиянка попала в мировой рейтинг долларовых миллиардеров"

Счастливой обладательницей 1,1 миллиарда долларов является Татьяна Володина.Контролирующий владелец управляющей сетями "Лэтуаль" и "Подружка" Татьяна Володина стала пятой россиянкой, которой удалось завоевать себе позицию в мире долларовых миллиардеров с 1,1 млрд, пишет Forbes.

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