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Новости для Фанов

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Как рекламный голос изменил судьбу Rainbow: история Грэма Боннэта и хита, который никто не хотел записывать

Как рекламный голос изменил судьбу Rainbow: история Грэма Боннэта и хита, который никто не хотел записывать

Порой самые крутые повороты в жизни случаются, когда ты меньше всего к ним готов. Мне хочется рассказать удивительную историю, в которой сошлись воля легендарного гитариста, амбиции поп-певца и песня, вызвавшая бунт внутри группы.

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