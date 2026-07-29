Как рекламный голос изменил судьбу Rainbow: история Грэма Боннэта и хита, который никто не хотел записывать

Порой самые крутые повороты в жизни случаются, когда ты меньше всего к ним готов. Мне хочется рассказать удивительную историю, в которой сошлись воля легендарного гитариста, амбиции поп-певца и песня, вызвавшая бунт внутри группы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии