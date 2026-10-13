FONBET Кубок России. Путь регионов. «Спартак» Кострома примет «Челябинск», «Нижний Новгород» сыграет с «Шинником» в среду

Во вторник, 13 октября, в рамках 5-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России «Спартак» Кострома примет « Челябинск ».
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