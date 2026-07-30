АРШАВИН: В ЦСКА очень талантливый состав, но не будет стабильности. В опорке - просто Бара… Это команда на перспективу

«Я тоже не считаю, что ЦСКА - фавориты на первое место. Честно, очень талантливый состав, но у них не будет стабильности, - заявил заместитель председателя совета директоров «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин.
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