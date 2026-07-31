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Наш потерянный мир

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Трамп: США не давали Украине согласия на производство ЗРК Patriot

Трамп: США не давали Украине согласия на производство ЗРК Patriot

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 31 июля, заявил, что Штаты не разрешали Украине производить зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, и отметил, что стране нужно быть очень осторожной, если она позволяет кому-либо производить свое передовое оружие.

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