Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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Самая лучшая версия Besame Mucho в исполнении неподражаемой Сезарии Эвора!

Самая лучшая версия Besame Mucho в исполнении неподражаемой Сезарии Эвора!

Besame Mucho — песня фантастического успеха. Кажется, она о взрослой, многое пережившей женщине. На самом деле ее написала совсем юная 15 летняя девочка — Консуэло Веласкес Торес, которая в тот момент даже не знала, что такое поцелуй.

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