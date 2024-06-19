Самая лучшая версия Besame Mucho в исполнении неподражаемой Сезарии Эвора!

Besame Mucho — песня фантастического успеха. Кажется, она о взрослой, многое пережившей женщине. На самом деле ее написала совсем юная 15 летняя девочка — Консуэло Веласкес Торес, которая в тот момент даже не знала, что такое поцелуй.
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