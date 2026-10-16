Главное в тезисах: Волна протестов: В Баку в первый день выступлений против новых требований к школьной форме задержаны 37 человек, школьники проводили уроки на улице и скандировали «Аллаху акбар».
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