Tesla перешла от разработки человекоподобного робота Optimus к его производству. Первые устройства уже собирают на заводе компании во Фримонте, штат Калифорния, используя линии, которые прежде применялись для выпуска электромобилей.
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