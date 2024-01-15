В Петербурге на 54% вырос спрос на жилье в новостройках

Специалисты зафиксировали рост спроса на приобретение первичной недвижимости в Санкт-Петербурге. Выяснилось, что интерес покупателей к жилью этого сегмента в первом месяце текущего года существенно превышает показатели того же периода 2023 года.
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