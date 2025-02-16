Песков: Путин чаще один ведет телефонные разговоры с иностранными лидерами

Президент России Владимир Путин во время телефонных разговоров с иностранными лидерами чаще находится один, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
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