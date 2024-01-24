Российские космонавты с МКС поздравили россиян с Татьяниным днем

Скриншот видео Российские космонавты Николай Чуб, Олег Кононенко и Константин Борисов, трудящиеся сейчас на Международной космической станции, поздравили россиян с Татьяниным днем, Днем создания Московского университета им.
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