В Поморье на заготовке кормов задействовали более 1700 единиц техники

Уже скошено более 13 тысяч гектаров кормовых угодий, заготовлено 54 тысячи тонн силоса, 25,3 тысячи тонн сенажа и 1,3 тысячи тонн сенаУже скошено более 13 тысяч гектаров кормовых угодий, заготовлено 54 тысячи тонн силоса, 25,3 тысячи тонн сенажа и 1,3 тысячи тонн сена— В этом году сельхозтоваропроизводители вновь могут компенсировать затраты на завоз семян кормовых культур, приобретение средств химизации и на поддержку элитного семеноводства.