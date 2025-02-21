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В Феодосии оперативники выявили наркоплантацию у местного жителя

В Феодосии оперативники выявили наркоплантацию у местного жителя

В Феодосии оперативники выявили наркоплантацию у местного жителяВ результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков в подвальном помещении частного домовладения 66-летнего местного жителя обнаружены и изъяты 114 кустов растений с … .

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