В Феодосии оперативники выявили наркоплантацию у местного жителя

В Феодосии оперативники выявили наркоплантацию у местного жителяВ результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков в подвальном помещении частного домовладения 66-летнего местного жителя обнаружены и изъяты 114 кустов растений с … .