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Nepal: 626 dead, more than 3,000 missing in flash flood

Nepal: 626 dead, more than 3,000 missing in flash flood

The lake that threatened to overflow in the flood-ravaged area of Nepal is now empty but coming rains could threaten the area again.

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