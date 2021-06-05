Ролан Гаррос. Джокович играет с Беранкисом, Надаль встретится с Норри, Федерер – с Кепфером, Музетти вышел в 1/8 финала

В седьмой день «Ролан Гаррос» Новак Джокович играет с Ричардасом Беранкисом, Рафаэль Надаль встретится с Кэмероном Норри, а Роджер Федерер не раньше 22:00 мск поборется с Домиником Кепфером.
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