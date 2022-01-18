Додон: Ошибки “новичков” стали хроническими

“Сначала я думал, что они ошибаются, потому что они ещё новички в политике. Но спустя полгода вижу, что эти ошибки стали хроническими”, – сказал Игорь Додон в рамках передачи на частном телеканале, комментируя деятельность кабинета министров.
“Сначала я думал, что они ошибаются, потому что они ещё новички в политике. Но спустя полгода вижу, что эти ошибки стали хроническими”, – сказал Игорь Додон в рамках передачи на частном телеканале, комментируя деятельность кабинета министров.
Свежие комментарии