Происшествия
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Происшествия

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В Самарской области задержанный полицейскими студент техникума обвиняется в пособничестве мошенникам и хищении по их указанию денежных средств у пенсионерки

В начале марта текущего года в дежурную часть ОМВД России по Безенчукскому району за помощью обратилась 76-летняя местная жительница, которая сообщила о том, что стала жертвой мошенников.

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