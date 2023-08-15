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Защитник «Наполи» Руй продлил контракт до 2026-го. Португальцем интересовался «Аль-Наср» Роналду

Защитник «Наполи» Руй продлил контракт до 2026-го. Португальцем интересовался «Аль-Наср» Роналду

Новое соглашение португальского защитника с «Наполи» действует до лета 2026 года. Мариу Руй выступает за «Наполи» с 2017 года.

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