Жена Стрелкова сообщила, что у ее мужа в СИЗО «Лефортово» обострились хронические заболевания и отнимается рука
Регинская заявила, что будет добиваться медицинского обследования супругаЖена экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) Мирослава Регинская сообщила, что у мужа был его адвокат Гаджи Алиев, который рассказал самочувствии Стрелкова в СИЗО «Лефортово».
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На верняка можно отличить эрстримизм от правды...
А вот тётке которая обливала грязью наших солдат в кафе, и штрафа достаточно, пипец...
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