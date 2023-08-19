Daily Storm

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Жена Стрелкова сообщила, что у ее мужа в СИЗО «Лефортово» обострились хронические заболевания и отнимается рука

Жена Стрелкова сообщила, что у ее мужа в СИЗО «Лефортово» обострились хронические заболевания и отнимается рука

Регинская заявила, что будет добиваться медицинского обследования супругаЖена экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) Мирослава Регинская сообщила, что у мужа был его адвокат Гаджи Алиев, который рассказал самочувствии Стрелкова в СИЗО «Лефортово».

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Комментарии
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Иван Денисов
На верняка можно отличить эрстримизм от правды...
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1 час.
ИД
Иван Денисов
А вот тётке которая обливала грязью наших солдат в кафе, и штрафа достаточно, пипец...
Ответить
1 час.

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