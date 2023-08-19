Жена Стрелкова сообщила, что у ее мужа в СИЗО «Лефортово» обострились хронические заболевания и отнимается рука

Регинская заявила, что будет добиваться медицинского обследования супругаЖена экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) Мирослава Регинская сообщила, что у мужа был его адвокат Гаджи Алиев, который рассказал самочувствии Стрелкова в СИЗО «Лефортово».