Учёные Южной Кореи и Китая преодолели барьер в создании p-типа транзисторов для гибких дисплеев

Объединённая команда учёных из Университета науки и техники Поханг (POSTECH, Южная Корея) и Университета электронной науки и техники Китая (UESTC) представила технологию создания p-типа транзисторов на основе перовскитных полупроводников.
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