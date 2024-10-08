В Южной Корее заявили, что КНДР может направить военных на Украину

Министерство национальной обороны Южной Кореи с высокой долей вероятности предполагает, что КНДР может направить своих военнослужащих в зону проведения специальной военной операции на территории Украины с целью оказания помощи России.
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