Володин: Иноагентов необходимо лишить всех источников доходов в России

Депутаты считают необходимым лишить иностранных агентов всех источников доходов в нашей стране, в Госдуме обсуждается законопроект, запрещающий гражданам и отечественным компаниям размещать рекламу на сайтах иноагентов.
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