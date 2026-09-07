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Учёные выявили морской продукт, способный замедлять старение мозга

Учёные выявили морской продукт, способный замедлять старение мозга

Учёные из США и Китая провели исследование, в ходе которого выяснили, что экстракт из асцидий — морских животных, напоминающих бугристые камни или губки — способен замедлять старение мозга у лабораторных мышей.

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