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Царьград

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Илья Самсонов подписал контракт с «Сан-Хосе Шаркс» до 2026/27

Илья Самсонов подписал контракт с «Сан-Хосе Шаркс» до 2026/27

Русский вратарь Илья Самсонов подписал контракт с клубом НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» до сезона 2026/27. В прошлом сезоне Самсонов играл за «Сочи» в КХЛ и добился успеха в «Торонто Мейпл Лифс» в 2022/23.

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