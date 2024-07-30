Военкор Хайруллин о продвижении ВС РФ к Торецку: «У ВСУ нет укреплений там, вот и бесятся»

ТОРЕЦК, 30 июля, ФедералПресс. Появилась информация, что российская армия подошла к Торецку. В ВСУ переживают, что если позиции не укрепить, то уже через неделю ВС РФ будут контролировать первые улицы в городе.
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