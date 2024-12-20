Что такое точка Немо, кто в ней обитает и как туда попасть

Что такое точка Немо Точка Немо на карте Чем опасна Кто обитает Кто доплыл Факты Задумывались ли вы о том, какие места на Земле являются максимально труднодоступными? На нашей планете выделяют восемь полюсов недоступности.
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